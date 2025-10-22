Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 9,5 Prozent auf 0,145 EUR ab.

Um 15:42 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 9,5 Prozent auf 0,145 EUR ab. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,145 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,159 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 47.710 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,715 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 79,664 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,098 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,600 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 63,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,712 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net