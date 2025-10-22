DAX24.264 -0,3%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1594 -0,1%Öl62,27 +1,0%Gold4.103 -0,5%
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag leichter

22.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 0,152 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 0,152 EUR. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,152 EUR. Bei 0,161 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 74.954 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 0,674 EUR markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 343,421 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 38,487 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,712 NOK je Aktie aus.

