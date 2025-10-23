DAX24.121 -0,1%Est505.650 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.389 +1,8%Euro1,1592 -0,2%Öl64,74 +0,6%Gold4.094 ±0,0%
Kursentwicklung

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagvormittag im Minusbereich

23.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 0,145 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,14 EUR -0,00 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:22 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 0,145 EUR ab. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,145 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,150 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 46.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 25.10.2024 markierte das Papier bei 0,674 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 363,549 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 35,695 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 53,61 Prozent zurück. Hier wurden 244,79 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 10.02.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,818 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

