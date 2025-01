Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,9 Prozent auf 0,374 EUR ab.

Um 11:59 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 0,374 EUR ab. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,371 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,384 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.508 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. 181,124 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,365 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 2,410 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,52 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,70 NOK je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 514,89 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 17.02.2026 werfen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,396 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net