Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Montagmittag freundlich

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,1 Prozent auf 0,143 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 1,1 Prozent auf 0,143 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,143 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,143 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.500 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 623,703 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,093 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,923 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net