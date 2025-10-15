DAX24.308 +0,3%Est505.629 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,33 +0,1%Gold4.211 +1,7%
Aktie im Fokus

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

15.10.25 09:22 Uhr

15.10.25 09:22 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,4 Prozent auf 0,160 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,16 EUR 0,00 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 0,160 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,160 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,167 EUR. Bisher wurden heute 5.604 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,686 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Gewinne von 328,215 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Mit Abgaben von 41,635 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Das EPS lag bei -0,62 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 192,58 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,598 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

