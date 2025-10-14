Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 0,166 EUR abwärts.

Um 16:07 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der BMN-Sitzung um 2,1 Prozent auf 0,166 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,160 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,170 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.923 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei 0,719 EUR markierte der Titel am 15.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 332,091 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,093 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 79,310 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,62 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK im Vergleich zu 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,598 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net