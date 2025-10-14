Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered bricht am Mittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 5,8 Prozent auf 0,160 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 5,8 Prozent auf 0,160 EUR ab. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,160 EUR ein. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,170 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.184 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,719 EUR erreichte der Titel am 15.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 348,814 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,072 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 192,58 Mio. NOK – eine Minderung von 63,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 527,65 Mio. NOK eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,598 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net