Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered steigt am Montagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 0,166 EUR.

Um 11:57 Uhr konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,1 Prozent auf 0,166 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,170 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,165 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 99.509 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,721 EUR. 333,293 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,810 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK im Vergleich zu 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,598 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net