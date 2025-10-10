Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Freitagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 4,7 Prozent auf 0,167 EUR.

Die Aktie notierte um 15:56 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 4,7 Prozent auf 0,167 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,165 EUR nach. Mit einem Wert von 0,169 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 176.265 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2024 auf bis zu 0,723 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 333,453 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,093 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,365 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 21.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,598 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net