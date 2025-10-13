Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger greifen bei Hexagon Purus AS Registered am Montagvormittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 0,168 EUR zu.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 0,168 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,170 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,165 EUR. Zuletzt wechselten 82.449 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 0,721 EUR erreichte der Titel am 15.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 329,167 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Mit Abgaben von 44,345 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,598 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net