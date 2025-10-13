Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Montagnachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,2 Prozent auf 0,170 EUR zu.

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,2 Prozent auf 0,170 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,170 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,165 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.424 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,721 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 324,617 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,094 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,935 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 63,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,598 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net