Aktienkurs im Fokus

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag leichter

15.10.25 12:04 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag leichter

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 0,161 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,17 EUR 0,00 EUR 2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr um 3,7 Prozent auf 0,161 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,155 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,166 EUR. Bisher wurden via BMN 13.356 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2024 auf bis zu 0,690 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 327,509 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 42,503 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,598 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net

