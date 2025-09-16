Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochnachmittag tiefer

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 16:05 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 0,135 EUR abwärts. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,130 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,140 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 612.903 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 680,089 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,535 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,50 Prozent zurück. Hier wurden 192,58 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

