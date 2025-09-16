Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Mittwochvormittag ab

DAX23.415 +0,4%ESt505.383 +0,2%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1848 -0,1%Öl68,03 -0,7%Gold3.665 -0,7%
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,1 Prozent auf 0,139 EUR.

Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:16 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 0,139 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,139 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,139 EUR. Bisher wurden heute 20.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 86,531 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,098 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,496 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 192,58 Mio. NOK – eine Minderung von 63,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 527,65 Mio. NOK eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,625 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

