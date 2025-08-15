DAX24.287 -0,3%ESt505.425 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.972 +0,1%Nas21.616 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,58 -0,8%Gold3.337 +0,1%
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagnachmittag mit Abschlägen

18.08.25 16:10 Uhr
18.08.25 16:10 Uhr

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 0,147 EUR.

Um 16:03 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 0,147 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,147 EUR. Bei 0,154 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 290.161 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 613,315 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,094 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,481 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,50 Prozent zurück. Hier wurden 192,58 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,625 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

