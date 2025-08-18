Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag ohne große Veränderung

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 0,148 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 09:11 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 0,148 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,148 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,148 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,148 EUR.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 85,640 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,098 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 51,224 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 63,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,65 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 21.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net