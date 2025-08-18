DAX24.332 +0,1%ESt505.453 +0,3%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1675 +0,1%Öl66,05 -0,6%Gold3.338 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig
Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kursverlauf

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag ohne große Veränderung

19.08.25 09:25 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 0,148 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,15 EUR -0,00 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 09:11 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 0,148 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,148 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,148 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,148 EUR.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 85,640 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,098 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 51,224 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 63,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,65 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 21.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hexagon Purus AS Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hexagon Purus AS Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hexagon Purus AS Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung