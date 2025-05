Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 0,130 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 15:42 Uhr um 0,5 Prozent auf 0,130 EUR nach. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,123 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,127 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 31.020 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 87,403 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,098 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,615 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 NOK erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 229,63 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,355 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net