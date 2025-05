Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 0,125 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 11:47 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 0,125 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,123 EUR ab. Bei 0,127 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.066 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 738,658 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,094 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 25,319 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK gegenüber -0,58 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 405,36 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 229,63 Mio. NOK.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,355 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net