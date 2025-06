Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagvormittag im Keller

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 6,1 Prozent auf 0,145 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 09:08 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 6,1 Prozent auf 0,145 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,145 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,158 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.130 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 623,140 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei 0,094 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 55,294 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 06.05.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,451 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net