Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag im Tiefenrausch

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 5,7 Prozent auf 0,126 EUR ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 5,7 Prozent auf 0,126 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,126 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,126 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 10.689 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 716,456 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,098 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,468 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK gegenüber -0,58 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,355 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net