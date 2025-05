Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Mittwochvormittag

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 0,129 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 08:55 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 0,129 EUR abwärts. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,126 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,126 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.003 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei 1,032 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 700,000 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,098 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 24,031 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 06.05.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,355 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net