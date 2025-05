Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Nachmittag nach

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 0,127 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:04 Uhr um 2,2 Prozent auf 0,127 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,124 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,129 EUR. Zuletzt wechselten 87.357 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 728,076 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,262 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 229,63 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,355 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net