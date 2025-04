Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag im Tiefenrausch

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 20,1 Prozent auf 0,154 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 15:58 Uhr 20,1 Prozent auf 0,154 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,148 EUR. Bei 0,184 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 645.622 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 582,705 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 39,207 Prozent sinken.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 362,90 Mio. NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395,36 Mio. NOK ausgewiesen.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net