Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,146 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:02 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 0,146 EUR. Im Tageshoch stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,150 EUR. Bei 0,145 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.765 Stück gehandelt.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 617,213 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,094 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 36,134 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 17.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,399 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net