Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,4 Prozent bei 0,138 EUR.

Um 16:07 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 0,138 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,138 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,145 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 185.134 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Gewinne von 660,870 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,246 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 06.05.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,58 NOK in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,399 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net