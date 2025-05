Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered steigt am Freitagmittag

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 0,145 EUR nach oben.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 11:59 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,8 Prozent auf 0,145 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,150 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,145 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 10.001 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,032 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 613,693 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,098 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,227 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,399 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net