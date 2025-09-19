Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 0,131 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 0,131 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,127 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,135 EUR. Bisher wurden heute 117.063 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. 685,388 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,093 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,376 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,78 NOK erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 63,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,65 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,625 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net