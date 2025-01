Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag tiefrot

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 24,2 Prozent auf 0,270 EUR.

Die Aktie notierte um 15:55 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 24,2 Prozent auf 0,270 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,250 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,345 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 402.672 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,032 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 282,222 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2025 Kursverluste bis auf 0,250 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 7,407 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2023.

Am 28.11.2024 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,52 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,70 NOK je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 514,89 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.02.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,400 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net