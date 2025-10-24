Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered steigt am Freitagmittag stark

Aktie im Blick

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 6,5 Prozent auf 0,154 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,160 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,147 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 333.308 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,674 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 337,095 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,364 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,84 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,78 NOK erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,868 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

