Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochvormittag tiefer

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 0,244 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 09:19 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 0,244 EUR abwärts. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,240 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,251 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.718 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 330,328 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei einem Wert von 0,226 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,582 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 NOK gegenüber -0,70 NOK im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 514,89 Mio. NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered einen Umsatz von 378,55 Mio. NOK eingefahren.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 17.02.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,405 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net