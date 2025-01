Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 1,0 Prozent auf 0,243 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 1,0 Prozent auf 0,243 EUR. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,248 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,240 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 18.622 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 325,567 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,225 EUR ab. Abschläge von 7,423 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2023.

Am 28.11.2024 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 514,89 Mio. NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 378,55 Mio. NOK umsetzen können.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 17.02.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,405 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net