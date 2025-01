Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 0,256 EUR nach oben.

Um 15:44 Uhr konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,6 Prozent auf 0,256 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,274 EUR. Bei 0,251 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 581.058 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 310,959 Prozent. Am 27.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,226 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 11,742 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 NOK erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 514,89 Mio. NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 378,55 Mio. NOK umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.02.2026.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,405 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net