Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 0,164 EUR zu.

Um 16:06 Uhr wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 0,164 EUR nach oben. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,167 EUR. Bei 0,164 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 195.386 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 541,026 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 75,187 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,78 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,535 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net