Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Donnerstagvormittag ab

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 0,155 EUR abwärts.

Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:09 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 0,155 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,155 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,159 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 3.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 1,032 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 564,948 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,098 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,856 Prozent.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,78 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 63,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 527,65 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 192,58 Mio. NOK.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,535 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net