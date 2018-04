Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Top-Märkte, Top-Renditen: Das sind die Boom-Börsen 2018!

Nach den Krisen geht es nun wieder aufwärts mit den Schwellenländern. Brasilien, China, Indien und Russland könnten zu den Gewinnern des Jahre gehören. So einfach profitieren Sie.

Zahlen statt Gefühl

Einst gründete er den Wett­anbieter Bwin - dann die Sportdatenanalysefirma Sportradar. Ein Besuch bei Carsten Koerl.

Gewagte Chefwechsel

Deutsche Bank, VW - bald BASF: Das Vorstandskarussell im DAX dreht sich auf Hochtouren. Ob die neuen Besen wirklich besser kehren und was Anlegern die Wechsel der vergangenen fünf Jahre in DAX und MDAX brachten.

Sieht schon verlockend aus

Italien ist das Mekka der Hersteller von Brillen. Gerade formt sich dort eine neue Riesenmacht in dem lukrativen Markt.

Aktie im Brennpunkt

Die Deutsche Bank baut um - was Aktionäre jetzt erwartet.

Hier stimmt was nicht!

Warum sich Rocket Internet von der Börse verabschieden könnte.

Ende mit Schrecken

Weshalb Fresenius den Milliardendeal Akorn abbläst.

Stets auf dem Weg bleiben

In allen Marktlagen positive Erträge, das versprechen Absolute-Return-Fonds. Was sie wirklich bringen.

Die Netzwerker

Weshalb die Anleihen von Nokia einen Blick wert sind.

Mieses Gefühl

Was tun, wenn Besuch vom Inkassobüro droht? Was die Geldeintreiber dürfen und was nicht, wie man Betrüger erkennen kann.



