Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

Titelstory: Mehr Profit mal zehn

Unternehmen, die ihre Profite Jahr für Jahr steigern, sind rar - aber für Anleger besonders ­lukrativ. Und zudem sicher. Die zehn führenden Gewinneraktien.

Kopf der Woche: Daniel Kretinsky

Der tschechische Oligarch greift nach der Mehrheit bei Metro.

Schöne neue Indexwelt

In Frankfurt und New York werden die Börsenindizes neu sortiert.

Im Bann der Schwellenländer

Währungsturbulenzen und Handelsstreit bewegen Investoren.

Nachgehakt: Hagen Duenbostel

Der KWS-Saat-Chef zu Aktiensplit und Übernahmespekulationen.

Handlungsbedarf

Die Anforderungen an den Ausbau der Infrastruktur weltweit sind riesig. Und ein Investmentthema.

Kleine Superhelden

Nebenwerte präsentieren sich auf dem Equity Forum. Wie Anleger echte Perlen erkennen.

Varta: Volle Ladung

Wie der Batteriehersteller Varta von globalen Megatrends kräftig profitieren will.

Schweden: Das Ende der heilen Welt

Rechtspopulisten werden bei der Wahl in Schweden zulegen. Gefahr für die florierende Wirtschaft?

Agrar: Miese Ernte, hohe Preise

Nicht nur die Dürre macht ­Agrarrohstoffe teurer, sondern auch der Handelsstreit zwischen den USA und China.

Die neuen FondsNoten

Auf- und Absteiger des Monats ­sowie ­Erstbewertungen.

Boom in Budapest

Wieso der Forint von der guten Konjunktur profitieren dürfte.

Macrons Quellensteuer

Was deutsche Anleger davon haben, dass Frankreich die Quellensteuer gesenkt hat.

Ein Deckel für die Provisionen?

Die Politik will die Honorare, die Berater bei der Vermittlung von Lebensversicherungen bekommen, begrenzen. Woran es krankt.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



