Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag wieder im Handel

Bis zu 2775 Prozent! 8 Aktien-Kracher aus den USA

Aktien, die seit 20 Jahren laufen, vierstellige Renditen erbracht haben und gute Perspektiven für die Zukunft besitzen. Und die kaum jemand auf dem Zettel hat.

Kühler Rechner

Munich-Re-Chef Joachim Wenning im Interview über Klimawandel und Datenklau.

Woche der Wahrheit für Wirecard

Das Leerverkaufsverbot der Bafin endet, die Bilanzvorlage steht an und ein neuer Wettbewerber bringt sich an der Börse in Stellung

Schokoträume

Zuletzt stiegen die Kakaopreise 2015 massiv. Jetzt könnte eine Angebotslücke den Preis ähnlich hochschnellen lassen. Die Gründe, die Folgen.

Kartell der Champions

Warum die Champions League der Top-Fußballvereine für Investoren ein nahezu perfektes System ist.

Tücke der Etappentaktik

Die regelmäßige Geldanlage mit kleineren Beträgen ist besonders lukrativ, heißt es. Stimmt bedingt.

Aktie im Brennpunkt

Modeversender Zalando hat dieser Tage Anleger verzückt, weil er überraschend viel Gewinn macht. Fragt sich nur, ob das Geschäft auf Dauer läuft.

Hier stimmt was nicht!

Aramco und die Jagd der Ölriesen nach neuen Quellen.

Wahre Träume

Mit Darth Vader und dem "Star Wars"-Imperium an die Macht: Walt Disney schwingt sich auf, den Markt für Streaming zu erobern.

Hier entlang!

Wie man die richtige Versicherung findet - und wer dabei hilft.



