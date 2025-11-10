DAX23.920 +1,5%Est505.646 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1566 +0,1%Öl64,25 +0,9%Gold4.082 +2,1%
So entwickelt sich Highland Critical Minerals

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals tendiert am Montagvormittag südwärts

10.11.25 09:22 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals tendiert am Montagvormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Die Highland Critical Minerals-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 2,78 EUR.

Um 09:12 Uhr ging es für die Highland Critical Minerals-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 2,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Highland Critical Minerals-Aktie bis auf 2,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,88 EUR. Bisher wurden heute 21.502 Highland Critical Minerals-Aktien gehandelt.

Redaktion finanzen.net

