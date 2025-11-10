Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals tendiert am Montagvormittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Die Highland Critical Minerals-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 2,78 EUR.
Um 09:12 Uhr ging es für die Highland Critical Minerals-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 2,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Highland Critical Minerals-Aktie bis auf 2,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,88 EUR. Bisher wurden heute 21.502 Highland Critical Minerals-Aktien gehandelt.
