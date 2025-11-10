Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals tendiert am Montagvormittag südwärts

So entwickelt sich Highland Critical Minerals

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Die Highland Critical Minerals-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 2,78 EUR.

Um 09:12 Uhr ging es für die Highland Critical Minerals -Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 2,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Highland Critical Minerals-Aktie bis auf 2,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,88 EUR. Bisher wurden heute 21.502 Highland Critical Minerals-Aktien gehandelt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung