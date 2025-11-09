DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin90.169 +2,0%Euro1,1567 ±-0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Take Two 914508 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Tradingtipps fürs Depot

Um 19 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

09.11.25 19:42 Uhr
Um 19 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! | finanzen.net

Ingmar Königshofen schaut sich am 10. November ab 19 Uhr die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten.

Im finanzen.net-Seminar am 10. November ab 19 Uhr gibt der Trading-Experte Ingmar Königshofen einen Einblick in seine Arbeit und bespricht aktuell interessante Werte aus dem Bereich der Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Im Fokus steht außerdem die Vermittlung von Wissen rund um das Thema Derivate, welches Ingmar Königshofen als Produktmanager bei der französischen Großbank BNP Paribas und der australischen Investmentbank Macquarie erlangte, bevor er sich 2021 für die Selbstständigkeit entschied.

» Hier kostenlos für das Trading-Webinar anmelden und Profitipps erhalten!


Ingmar Königshofen ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Im Trading-Seminar führt der Börsenprofi seine Trading-Strategie vor und rundet dies durch die Auswahl geeigneter Hebelprodukte ab.

Der Profi-Trader gibt Dir als Seminarteilnehmer Tipps aus seiner eigenen Trading-Praxis. Wie sollten Trader in der aktuellen Marktsituation agieren? Wo können Anleger chancenreich investieren? Wie geht es an den Anleihemärkten weiter? Im Online-Seminar 10. November ab 19 Uhr erhältst Du exklusive Einblicke.

» Live am 10. November Trading-Tipps vom Profi erhalten!

Diese Veranstaltung wird Dir präsentiert von finanzen.net.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchtest Du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde Dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Dein Experte im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar Ingmar Königshofen, Jahrgang 1984, ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als Produktmanager bei verschiedenen Banken, bevor er sich 2012 für die Selbstständigkeit und Boerse-Daily.de entschied.



Bildquellen: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com