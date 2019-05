EVOTEC-Aktie legt zu: Übernahme von US-Biologika-Experte

Für umgerechnet bis zu 81 Millionen Euro übernimmt das Unternehmen die in Seattle ansässige Just Biotherapeutics. Der Kaufpreis schließe eine potenzielle leistungsbasierte, über drei Jahre laufende Earn-Out-Komponente ein, teilte EVOTEC am späten Montagabend weiter mit. Der Erwerb von 100 Prozent der ausstehenden Anteile an dem Unternehmen werde in bar bezahlt. Die Transaktion werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen sein.

Just Biotherapeutics sei ein Hightech-Unternehmen, das synergetische wissenschaftliche Expertise mit Technologien für Design, Entwicklung und Herstellung von Biologika verbinde. Mit der Akquisition erweitere EVOTEC ihr Geschäft um ein umfangreiches Angebot, das biologische Wirkstoffe für Therapiebereiche wie Onkologie, ZNS, Schmerz, Entzündungskrankheiten, Stoffwechselerkrankungen und Infektionskrankheiten einschließt. Just Biotherapeutics habe 90 Mitarbeiter, hauptsächlich Wissenschaftler, die alle in einer Forschungs- und Produktionseinrichtung in Seattle tätig seien.

EVOTEC-Aktie kräftig im Plus nach Zukauf

Sie haben am Dienstag mit kräftigen Kursgewinnen auf einen angekündigten Zukauf reagiert. Die Papiere des Wirkstoffforschers sprangen am Vormittag auf mehr als 24 Euro nach oben und damit auf ein Hoch seit Mitte April. Zuletzt ging es noch um 1,08 Prozent auf 23,30 Euro nach oben. Damit befinden sie sich wieder auf dem Weg in Richtung des Anfang April bei 25,83 Euro erreichten höchsten Kurses seit 2001.

Volker Braun vom Bankhaus Lampe beurteilte den veranschlagten Preis von 60 US-Dollar plus bis zu 30 Millionen Dollar an erfolgsabhängigen Zahlungen als "günstiges Chance/Risiko-Verhältnis". Der Schritt dürfte seines Erachtens Evotec helfen, bestehende Kooperationen auszuweiten und neue Kunden zu gewinnen. Er beurteilt diesen Schritt daher positiv.

