Wall Street-Titel Uber-Aktie in Grün: Uber strebt bessere Klimabilanz an

Ziel sei, dass bis 2040 alle Kuriere von Uber Eats E-Fahrzeuge nutzen und bis 2030 kein unnötiger Plastikmüll mehr anfällt, sagte Konzernchef Dara Khosrowshahi am Donnerstag in London. "Wir sind die erste globale Liefer-Plattform, die sich dieses Ziel setzt, aber wir dürfen nicht die letzte sein." Nachhaltig Essen zu bestellen, müsse einfacher werden. "Jeder sollte in der Lage sein können, einen emissionsarmen Lebensstil zu führen." So zeigt Uber Eats in der App Restaurants mit "grüner" Verpackung an.

Auch beim Fahrdienst kündigte Uber mehrere Neuerungen an. Fahrer sollen aktiv beim Umstieg auf E-Autos unterstützt werden, indem ihnen Kosten und Zeit von Ladestationen in der Nähe ebenso angezeigt werden wie eine Vorschau für den besten Ladezeitpunkt abhängig von Verkehr und Fahrten. Routen, für die die Batterie nicht mehr ausreicht, werden erst gar nicht angezeigt, damit die Fahrer kein Risiko eingehen.

Ein aktualisierter Navigationsalgorithmus soll zudem effizientere und umweltfreundliche Routen mit gleicher Dauer und ähnlichem Preis ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit Leihrad- und E-Scooter-Anbietern wird ausgeweitet und das Carsharing-Angebot, das bisher nur in Australien existiert, ausgebaut. "Ein Auto zu benötigen, bedeutet nicht, ein Auto zu besitzen", sagte die zuständige Managerin Jen You. An einigen Flughäfen sollen Kunden und Fahrer bestimmte Vorteile wie niedrigere Fahr- und Ladepreise oder bessere Einstiegspunkte bei "grünen" Fahrten erhalten.

Im Handel an der NYSE stieg die Uber-Aktie am Donnerstag bis zum Handelsende um 3,26 Prozent auf 40,26 US-Dollar.

LONDON (dpa-AFX)

