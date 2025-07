Uber Aktie News: Uber am Nachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 90,55 USD abwärts.

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 90,55 USD abwärts. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 89,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,49 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 303.630 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 97,71 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,91 Prozent. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 39,27 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -0,32 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 11,53 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 10,13 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2025 2,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

