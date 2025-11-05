Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health haussiert am Mittwochnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 7,6 Prozent auf 46,03 USD zu.

Das Papier von Hims Hers Health konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 7,6 Prozent auf 46,03 USD. Bei 46,28 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 44,10 USD. Bisher wurden heute 775.605 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,98 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 58,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 03.11.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 598,98 Mio. USD im Vergleich zu 401,56 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Hims Hers Health wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 02.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,511 USD je Hims Hers Health-Aktie.

