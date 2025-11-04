Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health präsentiert sich am Dienstagabend stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 44,59 USD.

Das Papier von Hims Hers Health konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 44,59 USD. Den Tageshöchststand markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 48,30 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 45,50 USD. Bisher wurden heute 4.147.282 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Bei 72,98 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,67 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 19,16 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 57,03 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 04.08.2025 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 72,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 544,83 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 315,65 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 02.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,545 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen