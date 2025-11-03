Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagabend schwächer

Blick auf Hims Hers Health-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 44,93 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,2 Prozent auf 44,93 USD nach. Die Hims Hers Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,07 USD nach. Bei 46,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.971.228 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 38,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,70 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 58,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 04.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 544,83 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 315,65 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Hims Hers Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,569 USD je Aktie.

