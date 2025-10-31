Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend auf grünem Terrain
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Hims Hers Health. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 45,43 USD zu.
Um 20:08 Uhr stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 45,43 USD. Den Tageshöchststand markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 47,24 USD. Bei 45,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.570.792 Hims Hers Health-Aktien.
Bei 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 60,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,33 USD ab. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 59,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 04.08.2025 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hims Hers Health ein EPS von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 544,83 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 315,65 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Hims Hers Health dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Hims Hers Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,569 USD je Aktie.
