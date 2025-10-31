DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.651 +0,3%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,07 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Notierung im Fokus

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus

31.10.25 16:08 Uhr
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Hims Hers Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 5,9 Prozent auf 46,66 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 46,66 USD. In der Spitze gewann die Hims Hers Health-Aktie bis auf 47,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 45,05 USD. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 711.842 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,41 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 18,33 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 04.08.2025. Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 544,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hims Hers Health wird am 03.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,569 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

