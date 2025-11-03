DAX24.155 +0,8%Est505.682 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.772 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,64 -0,7%Gold4.013 +0,3%
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

03.11.25 16:08 Uhr
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Hims Hers Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 46,28 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hims & Hers Health
38,92 EUR -2,23 EUR -5,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hims Hers Health-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 46,28 USD. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 47,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 46,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 559.315 Hims Hers Health-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Am 02.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,59 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 04.08.2025 äußerte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 544,83 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hims Hers Health am 02.03.2026 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hims Hers Health möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hims Hers Health ein EPS in Höhe von 0,569 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

