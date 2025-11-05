Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health macht am Abend Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 44,64 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 4,3 Prozent auf 44,64 USD zu. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,75 USD zu. Bei 44,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.732.510 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 63,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 19,16 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 132,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Hims Hers Health veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,06 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,32 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,16 Prozent auf 598,98 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 401,56 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 02.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hims Hers Health möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,511 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

